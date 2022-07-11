Пошел ва-банк: Разин шокировал признанием о последних днях Шатунова

Вокруг скоропостижной смерти Юры Шатунова не утихают обсуждения. На днях бывший продюсер группы «Ласковый май» Андрей Разин шокировал признанием о последних днях артиста. В Сеть попали свидетельства зрителей с последнего концерта Шатунова, который проходил в Зеленограде. Один из очевидцев сообщил, что выступление неоднократно останавливалось, а Шатунов прямо со сцены признавался, что за кулисами ему сделали укол.

Разин считает, что уже тогда певец испытывал боль в сердце. Продюсер пошел ва-банк и в беседе с «Экспресс газетой » обвинил во всем менеджера Шатунова Аркадия Кудряшова. По словам Андрея, в Зеленограде певец перенес сердечный приступ, но отказался от транспортировки в больницу. Разин настаивает, что Кудряшов давал Юрию сердечные препараты, чтобы исполнитель мог закончить выступление. В результате Шатунов пел перед зрителями, которые не подозревали о его предынфарктном состоянии.

Ранее Разин уже обвинил судью в доведении Юрия до инфаркта. По его мнению, она дала артисту заведомо ложные надежды на использование хитов «Ласкового мая», за которые продюсер много лет судился с певцом.