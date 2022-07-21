Пошел против жесткого запрета: неожиданный поступок принца Чарльза предали огласке

Британские СМИ активно прочат принцу Чарльзу трон. Королева Елизавета II уже передала старшему сыну часть своих обязанностей. На фоне своего оскандалившегося брата Эндрю Чарльз кажется сыном с идеальной репутацией. Тем более, что его сложный брак с принцессой Дианой уже остался в прошлом, поэтому теперь он демонстрирует образцовые отношения с Камиллой Паркер Боулз.

Но он не всегда подчинялся правилам. В прошлом принц пошел против жесткого запрета, который действует в королевской семье. Недавно неожиданный поступок принца Чарльза предали огласке. Оказалось, что еще несколько лет назад во время визита в поселение, разрушенное сильным наводнением, местная жительница умоляла принца об автографе, раздавать которые он не должен. Чарльз пошел навстречу женщине, но не стал оставлять подпись, ограничившись лишь именем, сообщает WomanHit .

В списке среди других запрещенных вещей для представителей Букингемского дворца значатся селфи и партнерские роды. Кроме того, королевские отпрыски не должны употреблять в пищу свежие морепродукты, которыми легко отравиться.