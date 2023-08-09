Пошел против традиций: Стас Пьеха сделал скандальное заявление о браке

Стас Пьеха был женат лишь один раз. Артист связал себя узами брака с моделью Натальей Горчаковой, но спустя несколько лет пара рассталась. Теперь же сердце музыканта свободно, однако он не ищет принятых в России отношений.

По словам Пьехи, он предпочитает гостевой брак, в котором супруги живут раздельно и видятся по договоренности. Такие отношения, как уверен певец, не могут стать причиной неверности, ведь партнеры не устают друг от друга.

«Люди пресыщаются друг другом, и им хочется нового. В гостевом браке не устаешь от партнера», — цитирует слова артиста портал Леди Mail.ru .

При этом музыкант признается: он не знает, сможет ли построить отношения с девушкой, которая будет придерживаться традиционных взглядов. Пьеха не скрывает, насколько для него важно личное пространство, и ждет от избранницы уважения к своим потребностям.