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Пошел по стопам Собчак: засветившегося в гробу Виторгана подняли на смех

15 июля 2022 12:33
Пошел по стопам Собчак: засветившегося в гробу Виторгана подняли на смех

Фанаты не оставили без внимания неожиданное перевоплощение актера.

Максим Виторган взбудоражил поклонников, снявшись в сериале «Люся». В одном из эпизодов артист оказался в настоящем гробу.

Не так давно состоялась премьера проекта с Данилой Козловским и Кристиной Асмус в главных ролях. Принял участие в киноленте и Виторган, роль которого стала особенно интересна зрителям. Дело в том, что в одной из серий артист оказывается в гробу. Пользователи Сети, как пишет портал «СтарХит», не оставили без внимания необычную подробность. Многие отметили, что художники по гриму сделали чересчур странный макияж для знаменитости: на кадрах видно, насколько комичным получился опухший и неестественный внешний вид артиста.

Пошел по стопам Собчак: засветившегося в гробу Виторгана подняли на смех

Также в связи с неожиданной ролью многие вспомнили и о бывшей супруге актера Ксении Собчак. Телеведущая несколько раз публично ложилась в гроб, а в последний раз таким образом подвела итоги 2020 года.

Сам Виторган пока никак не прокомментировал свою роль. В последнее время актер нечасто появляется на экранах, а с зимы этого года ведет весьма закрытый образ жизни. Артист заблокировал свои социальные сети и перестал общаться с прессой.

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Фото: Legion-Media
Андрей Чапыгин
Андрей Чапыгин
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