Пошел по стопам отца: скоро о сыне Сергея Бодрова услышит вся страна

Сергей Бодров 20 лет назад трагически погиб в Кармадонском ущелье, так и не закончив съемки фильма «Связной». Актер и режиссер, которого давно окрестили всенародным «братом», оставил после себя дочь Ольгу и сына Александра — он стал полной копией своего знаменитого отца.

Вдова артиста Светлана Бодрова не раз говорила в интервью, что Александр похож на Сергея не только внешностью, но и повадками, жестами, мимикой. Звездный наследник пошел по стопам именитого родителя и решил связать свою жизнь с творчеством. Не исключено, что совсем скоро о нем услышит вся страна.

Если старшая сестра Александра стала актрисой, то Бодров-младший отдал предпочтение музыке. Он уже выпустил свой первый альбом, который получил название «Рэп-мастерская». Начинающий рэпер выбрал себе псевдоним sanCheezeS и теперь готовится покорять большую сцену.