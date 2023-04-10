Пошел по стопам отца: посмотрите, каким вырос сын погибшего в ДТП Кабана из «Жмурок»

Юрий Степанов запомнился зрителям по многим ярким ролям. Именно он играл бандита Кабана в «Жмурках» и, например, Антипа Глымова в «Штрафбате». Поклонники не сомневались, что артист еще долгие годы будет радовать их новыми проектами, но в 2010 году его жизнь неожиданно прервалась.

В тот день актер поздней ночью возвращался из театра к себе домой на попутке. На одном из светофоров другая машина не справилась с управлением и на полной скорости врезалась в авто Степанова, из-за чего машину выкинуло на встречную полосу. Там с ней столкнулся другой автомобиль, и от полученных травм артист скончался на месте.

Но кинематографическое наследие артиста продолжает жить.

Уже после смерти у него родился сын, которого назвали в честь знаменитости Юрием. И молодой Степанов-младший решил пойти по стопам отца и уже активно снимается в кино. К 13 годам на его счету числятся три проекта, а в семейной ленте «Чук и Гек. Большое приключение» он сыграл главную роль.

Как отмечают поклонники, Степанов-младший — копия своего отца. Молодой артист унаследовал не только похожую внешность, но и харизму, из-за чего, как уверены зрители, он непременно добьется успеха и славы.