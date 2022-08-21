«Тайный» сын Таисии Повалий невероятно возмужал: вот как он выглядит теперь

Появившийся в браке Таисии Повалий с музыкантом Владимиром Повалий сын Денис стал настоящим любимчиком у женской аудитории. Несмотря на тот факт, что сама певица наследника прячет и распространяться о его жизни не спешит, мужчина пользуется большой популярностью у противоположного пола.

Как и звездная мама, Денис решил сделать смыслом своей жизни музыку. Приобретенная обида на мать не отвернула молодого человека от искусства, а, скорее, подстегнула в нем желание реализоваться как сольный артист.

За последнее время Денис Повалий еще больше возмужал и раздался в плечах. Единственное, что остается неизменным — мужчина тщательно скрывает свою семейную жизнь. До сих пор остается неизвестным, есть ли у него дама сердца и женат ли он. Зато песенными успехами музыкант делиться не стесняется.

Фото: социальные сети Дениса Повалий