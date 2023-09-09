Пошел по стопам деда: как выглядит внук лучшего хоккеиста XX века Владислава Третьяка

Единственный внук Владислава Третьяка Максим родился осенью 1996 года. И если сына легенда хоккея не смог приобщить к спорту, то его наследник решил пойти по стопам дедушки.

Максим с детства посвящал все свои силы хоккею и в итоге смог добиться достойных результатов. В свои 25 лет он выступает за клуб «Сочи», а не так давно попал в сборную страны. Как отмечают спортивные журналисты, у внука Третьяка есть все шансы построить такую же успешную карьеру, как и у его деда. Он уже прекрасно показал себя в серии матчей и непременно станет звездой российской сборной.

О своей жизни Максим рассказывает в социальных сетях. Многочисленные подписчики спортсмена поддерживают его и радуются как личным, так и профессиональным достижениям хоккеиста.