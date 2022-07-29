Пошел по пути Пугачевой: 74-летний Винокур раскрыл все карты

Владимир Винокур отправляет свою пенсию на благотворительность. Подобным образом своими выплатами распоряжается и Алла Пугачева.

Как оказалось, каждый месяц знаменитость получает около 50 тысяч рублей. Сумма выплат складывается из обязательной части и дополнительных надбавок, обусловленных званиями Винокура. Однако артист не видит этих денег: каждый месяц он отправляет всю сумму в детский дом в Курске. Помогает ему в благотворительности и Лев Лещенко, который тоже делится своими выплатами с подопечными детского дома.

Подобным образом, как пишет «Комсомольская правда », поступает и Примадонна. Исполнительница получает примерно такую же сумму, которая сразу уходит ее поклоннице-инвалиду. Таким образом знаменитость помогает нуждающейся уже несколько лет, но старается не афишировать свою благотворительность.