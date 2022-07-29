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Пошел по пути Пугачевой: 74-летний Винокур раскрыл все карты

29 июля 2022 17:55
Пошел по пути Пугачевой: 74-летний Винокур раскрыл все карты

Артист старается помогать нуждающимся.

Владимир Винокур отправляет свою пенсию на благотворительность. Подобным образом своими выплатами распоряжается и Алла Пугачева.

Как оказалось, каждый месяц знаменитость получает около 50 тысяч рублей. Сумма выплат складывается из обязательной части и дополнительных надбавок, обусловленных званиями Винокура. Однако артист не видит этих денег: каждый месяц он отправляет всю сумму в детский дом в Курске. Помогает ему в благотворительности и Лев Лещенко, который тоже делится своими выплатами с подопечными детского дома.

Подобным образом, как пишет «Комсомольская правда», поступает и Примадонна. Исполнительница получает примерно такую же сумму, которая сразу уходит ее поклоннице-инвалиду. Таким образом знаменитость помогает нуждающейся уже несколько лет, но старается не афишировать свою благотворительность.

Фото: Legion-Media
Андрей Чапыгин
Андрей Чапыгин
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