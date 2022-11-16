Пошел по пути престарелой Мадонны: новая любовница годится Брэду Питту в дочери

Самый желанный красавчик Голливуда решился на перемены в личной жизни. Вот только радоваться за Брэда Питта никто не спешит. Всего один факт приводит поклонников актера в замешательство.

Экс-супруг Анджелины Джоли вдохновился примером престарелой Мадонны. Другого объяснения тому, что артист начал отношения с той, кто годится ему в дочери, попросту нет. Питт закрутил роман с Инес де Рамон, разница в возрасте с которой у него составляет 30 лет.

О избраннице звезды экрана известно не так уж много. Красотка — фитнес-тренер, звездный велнес-коуч и бывшая жена Пола Уэсли, звезды «Дневников вампира». Делать громких заявлений о своем новом любовном увлечении Питт не спешит. Тем не менее, как сообщает Telegram-канал «Только никому », он уже познакомил возлюбленную со своими друзьями, среди которых, например, Шон Пенн и Синди Кроуфорд.

Теперь многие ждут, как на роман экс-супруга отреагирует Джоли. Актриса явно из тех, кто может вставлять палки в колеса, поэтому избраннице Питта есть о чем переживать.