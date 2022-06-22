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Пошел по пути Милохина: попытка Билана догнать молодость закончилась конфузом

22 июня 2022 18:10
Пошел по пути Милохина: попытка Билана догнать молодость закончилась конфузом

Пользователи Сети не остались в восторге от экспериментов кумира.

Дима Билан столкнулся с критикой поклонников из-за своих попыток записывать комичные видео для социальных сетей. Мнением фанаты поделились в комментариях к одному из недавних роликов артиста.

Последнее время в блогах артиста стало появляться все больше и больше роликов, сделанных в формате TikTok и других популярных платформ. Музыкант не скрывает, насколько сильно ему нравится делать подобные ролики, однако далеко не все поклонники разделяют его энтузиазм. По словам фанатов, прокомментировавших видео, 40-летний артист выглядит «нелепо» в молодежных видео и вряд ли сможет стать вторым Даней Милохиным.

«Как-то странно это все выглядит», «Не подходит вам такие клипы снимать, не молодитесь», — уверены подписчики музыканта.

Также многие призвали музыканта сконцентрироваться на его музыкальной карьере, а не пытаться стать успешным во всех сферах шоу-бизнеса.

Фото: Legion-Media, globallookpress.com
Андрей Чапыгин
Андрей Чапыгин
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