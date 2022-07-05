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Пошел по проторенной дорожке: жену Тарасова предупредили об опасности

5 июля 2022 14:40
Пошел по проторенной дорожке: жену Тарасова предупредили об опасности

Поклонники вновь обсуждают личную жизнь спортсмена.

Анастасия Костенко прокомментировала многочисленные слухи об изменах своего мужа Дмитрия Тарасова. Мнением знаменитость поделилась в личных социальных сетях.

Вот уже несколько месяцев пользователи Сети активно обсуждают интимные связи футболиста с какой-то Марией. Якобы Тарасов устал от своего брака и нашел новую избранницу, с которой старается проводить как можно больше времени. Как уверены подписчики, в ближайшем времени футболист поступит с Костенко точно так же, как когда-то поступил с Ольгой Бузовой: бросит избранницу, несмотря на все признания в любви, чтобы начать новые отношения.

Как дала понять Костенко поклонникам, подобные домыслы только злят ее. Отвечая на многочисленные вопросы фанатов, она призвала их не распространять сплетни и не пытаться рассуждать о чужой личной жизни.

«Что-то новенькое и правдоподобное придумайте!», «Понимаю, сложно пережить, когда у других людей все хорошо, но попытайтесь!» — не скрывает своего возмущения знаменитость.

При этом фанаты все равно призвали звезду социальных сетей быть как можно осторожнее. По их мнению, футболист действительно может уйти из семьи, а заявления звезды «Дома-2» об его изменах лишь подтверждают это.

Фото: Соцсети
Андрей Чапыгин
Андрей Чапыгин
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