Пошел по кривой дорожке: неприглядный поступок сына Заворотнюк вызвал оторопь

Майкл Заворотнюк шокировал пользователей Сети своей новой музыкальной композицией. Как оказалось, музыкант теперь представляется «амбассадором ада».

22-летний наследник артистки, в отличие от своей сестры Анны, ведет весьма закрытый образ жизни. Майкл не дает интервью, а в социальных сетях предпочитает делиться лишь своими рисунками и анонсами музыкальных композиций. Так, недавно он представил новую песню, которая взбудоражила подписчиков. Кроме мрачного звучания шокировало фанатов еще и то, как Майкл представил себя в честь выхода трека.

«Ваш верный, вне сомнения любящий, амбассадор ада», — пишет сын Заворотнюк в своих социальных сетях.

Фанаты признались, что не ожидали подобного поведения от сына артистки. Сам Майкл при этом предпочел не объяснять, с чем именно связано его неожиданное перевоплощение.