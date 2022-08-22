Пошел не в мать: Валерия «засветила» старшего сына, который живет в Швейцарии

Певица Валерия похвасталась перед поклонниками достижениями своего сына, 27-летнего Артемия. Старший наследник артистки живет в Швейцарии, где возглавляет студию музыкального производства.

В своих социальных сетях знаменитость опубликовала отрывок интервью с Артемием, которое он дал на английском языке. В подписи к ролику Валерия призналась, что гордится сыном, которому удалось стать профессионалом своего дела. Однако поклонники звезды ее радость не разделили.

В комментариях к посту интернет-пользователи с сожалением отметили, что Артемий пошел не в мать, которая живет и работает в России. Многих возмутил тот факт, что наследник народной артистки поселился за рубежом.