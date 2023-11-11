Пошел на поводу у чувств: семья Гордона разрушилась при участии Барановской

Семь лет совместной работы Александра Гордона и Юлии Барановской дали свои плоды. Между соведущими наконец-то появилась настоящая, невыдуманная ради рейтингов химия. Это замечали коллеги по съемочной площадке, зрители и, естественно, родственники и близкие женатого на тот момент Гордона.

Барановскую осуждать сложно. Ведущий харизматичный, яркий, наделенный завидным интеллектом, правда, женат. А вот Юлия на момент начала съемок была свободна. Так что легко могла себе позволить вольности в общении с коллегой.

На площадке поговаривали, что Гордон иногда грубил Барановской. Она обижалась, останавливала съемки и уходила в гримерку. Эмоциональный ведущий отправлялся за ней, и спустя несколько минут они возвращались счастливые, улыбающиеся и светящиеся.

Немудрено, что паре приписывали роман. И немудрено, что Ноза Абдулвасиева, которая считалась подругой Барановской, в этот роман поверила. В скором времени Гордон развелся. Однако публично романтические отношения с бывшей женой Андрея Аршавина так и не признал.