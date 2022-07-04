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Пошел на попятную: вышедшего на сцену Галкина вывели на чистую воду

4 июля 2022 13:40
Пошел на попятную: вышедшего на сцену Галкина вывели на чистую воду

Юморист согласился выступить в Анталье.

Максим Галкин после переезда в Израиль начал активно развивать зарубежную карьеру. С концертами он объехал уже несколько городов в разных странах, а на днях анонсировал и выступление в турецкой Анталье. Это показалось его поклонникам особенно неожиданным, ведь, по слухам, он всегда отказывался от концертов в Турции, так как не очень жаловал местную публику.

Теперь же он будет выступать перед отдыхающими на курорте, по всей видимости, еще и за очень скромный гонорар. По информации «Экспресс газеты», билеты на концерт Галкина в Анталье продаются в среднем по 1000 рублей. Даже VIP-партер обойдется в сумму до 5 тысяч рублей. Издание отмечает, что на столь демократичные расценки юморист согласился из-за нехватки денег.

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Расходов у звездной семьи Галкина и Пугачевой, действительно, хватает. Они долгое время арендовали жилье в Израиле, а сейчас уехали на отдых в Юрмалу, где круглый год снимают виллу. Денег требует и содержание их замка в деревне Грязь.

Фото: Globallookpress.com
Елена Королева
Елена Королева
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