Пошел на крайность: эксцентричная выходка Миронова удивит любого

Андрей Миронов был не только гениальным импровизатором, но и отъявленным шутником. Он не упускал удобного случая разыграть коллег, легко мог посмеяться над собой, однако его забавы иногда приводили к срыву съемочного дня. Так случилось во время работы над фильмом «Соломенная шляпка» 1974 года.

Уже много лет спустя Михаил Козаков, сыгравший в картине виконта де Розальба, вспоминал, как коллега испортил ему дубль. В сцене, над которой они работали, Миронов стоял спиной к нему, после чего должен был повернуться и сказать свою реплику. Когда Андрей заговорил, Козаков был вынужден остановить съемки, так как не мог удержаться от смеха.

Оказалось, что актер сделал себе накладные зубы из фольги от шоколадки. Этот фальшивый золотой блеск и заметил Михаил в ослепительной улыбке Миронова. Из-за эксцентричной выходки актера сцену в этот день завершить не удалось, а несколько метров пленки отправили в утиль. Тем не менее на обаятельного артиста никто не остался в обиде.