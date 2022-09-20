Пошел на крайние меры ради «мести» Меган Маркл: поступок Карла III предали огласке

Карл III принял неожиданное решение в отношении своего сына — принца Гарри. Король публично унизил наследника ради того, чтобы отомстить своей невестке Меган Маркл, с которой у него сложились крайне напряженные отношения.

Король не побоялся пойти на крайние меры и нарушить волю своей ныне покойной матери Елизаветы II. Два года назад, когда Гарри и его возлюбленная сложили с себя полномочия членов королевской семьи, Ее Величество издала указ, согласно которому лишила внука военных титулов, а также права надевать военную форму.

Однако во время похорон монарха Карл III сделал исключение и позволил Гарри вновь облачиться в форму, но с одним условием. С его эполет убрали инициалы ER, которые обозначают принадлежность к королевской семье.

Как пишет портал Usmagazine, это заставило Гарри почувствовать себя униженным. Пикантности ситуации добавлял и тот факт, что эполеты старшего брата герцога — принца Уильяма — оставались нетронутыми.