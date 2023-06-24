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Посейдон во плоти: полуголый и мокрый Стас Бондаренко вскружит голову даже замужним

24 июня 2023 11:00
Посейдон во плоти: полуголый и мокрый Стас Бондаренко вскружит голову даже замужним

Артист решил похвастаться своей спортивной фигурой.

Стас Бондаренко давно признан одним из самых привлекательных актеров страны. Миллионы поклонниц признаются ему в любви, несмотря на брак и троих дочерей, а сам он не устает привлекать внимание чувственными кадрами в своих блогах. При этом некоторые из этих снимков отличаются своей откровенностью.

Так, в аккаунте 37-летней звезды «Частной жизни» появился снимок, сделанный на одном из курортов. В кадре артист стоит в одних лишь купальных шортах и красуется фигурой.

Неожиданный снимок взбудоражил поклонников. Обсуждая публикацию, они оставили десятки восхищенных реакций и осыпали артиста комплиментами. По их мнению, Бондаренко заметно выделяется из плеяды молодых актеров своей красотой и его популярность и успех полностью заслужены.

Посейдон во плоти: полуголый и мокрый Стас Бондаренко вскружит голову даже замужним

«Какой мужчина», «Лучший», «Любимый актер, самый красивый»,

— пишут поклонники в аккаунте артиста.

Фото: GlobalLookPress, социальные сети
Андрей Чапыгин
Андрей Чапыгин
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