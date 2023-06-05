Поседевший, со слезами на глазах: Белый решил и дальше работать в России (фото)

Анатолий Белый ранее решил начать жизнь с чистого лица и подался в Израиль. Артист ясно дал понять, что работа в России больше не входит в его планы. Но держал свое слово недолго.

Поклонники были удивлены, вновь обнаружив звезду на отечественных экранах. Белый появился в сериале «Кошка». В трейлере проекта зрители видят его поседевшим и со слезами на глазах.

Актер не спешит комментировать слухи о том, что будет и дальше сниматься в России. Ранее Белый жаловался, что на чужбине ему пришлось непросто. Артист был вынужден изучать иврит, чтобы иметь возможность заниматься любимым делом. Он уточнил, что как бы трудно ни было, обратного пути нет.

По мнению Белого, после эмиграции его возненавидели и коллеги, и поклонники. Однако киношники не стали убирать звезду из проекта, что стало для многих неприятным открытием.