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Поседел, но не потерял красоту и тот самый взгляд: как выглядит Яшка-цыган из «Неуловимых мстителей» Кеосаяна

10 июля 2025 20:32
Поседел, но не потерял красоту и тот самый взгляд: как выглядит Яшка-цыган из «Неуловимых мстителей» Кеосаяна

Любимец советских женщин, главный кочевник эстрады. 

Когда в 1966 году на экраны вышла картина «Неуловимые мстители», одним из главных откровений фильма стал не столько сам сюжет, сколько Яшка-цыган — ловкий, харизматичный, смуглый красавчик.

Его сыграл шестнадцатилетний парень Василий Васильев, у которого до съёмок не было актёрской школы и опыта, но было то, что подделать нельзя: безудержная цыганская энергетика.

Как попал в кино

На роль Яшки Василий попал случайно, пройдя кастинг, в котором участвовали около восьми тысяч человек. Он умел петь, играть, танцевать и, главное, уверенно держался в седле. Эдмонд Кеосаян не ошибся — зрители влюбились.

Поседел, но не потерял красоту и тот самый взгляд: как выглядит Яшка-цыган из «Неуловимых мстителей» Кеосаяна

Яшка стал символом дерзкой молодости. Василиев не стал развивать кинокарьеру, хотя от предложений режиссеров сперва отбоя не было. Он выбрал театр. Семь лет отдал «Ромэну», где понял, что настоящую свободу даст не сцена, а песня.

Позже, в Ленконцерте, он нашёл свою нишу — романс, вокальную миниатюру. Васильев не гнался за славой: он работал. Без истерик, без заголовков, но с тем же азартом, с которым Яшка когда-то спасал друзей в седле.

Поседел, но не потерял красоту и тот самый взгляд: как выглядит Яшка-цыган из «Неуловимых мстителей» Кеосаяна

Как изменилась жизнь Яшки

В 90-е он, как и многие, остался без сцены и зарплаты. Ленконцерт закрыли, гастролей не было. Вместе с женой продавал украшения, чтобы прокормить детей. Он не скрывает: было стыдно. Не за то, что жили бедно, а за то, что не мог обеспечить семью.

Но жизнь полна интересных поворотов. Он основал культурный центр, собрал труппу, стал ездить по стране, показывая песни, танцы, обычаи цыган. Его называют хранителем традиции. Он снова в дороге — только теперь это гастроли, а не переезд с табором с места на место.

Яшка остался единственной его ролью в кино. Все предложения, что приходили позже, были либо плоскими, либо неприемлимыми. Он не хотел играть пародию на Яшку.

Поседел, но не потерял красоту и тот самый взгляд: как выглядит Яшка-цыган из «Неуловимых мстителей» Кеосаяна

Сегодня Василий Васильев живёт в Твери. У него белые волосы, но всё тот же взгляд. Смеётся, что был «молодым и красивым», а теперь «просто красивый». А ведь «Неуловимые мстители» могли выйти под другим названием: удачное имя придумал не режиссер — помогли два главных актера.

Фото: Кадр из фильма «Неуловимые мстители» (1966), кадр из шоу «Пусть говорят»
Игорь Мустафин
Игорь Мустафин
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