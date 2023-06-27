Поседел и зарос: жизнь за границей потрепала Меладзе настолько, что теперь сердцеедом не назовешь

Валерий Меладзе перебрался за границу и больше не выступает в России. Оскандалившийся артист редко выходит на связь с поклонниками, но скрыть правду о своем плачевном состоянии ему все же не удалось.

Новым видео с участием музыканта в социальных сетях поделилась его супруга — экс-солистка «ВИА Гры» Альбина Джанабаева. Она трогательно поздравила мужа с 58-летием. И фанаты присоединились к этим поздравлениям.

«Удачи в творчестве! Долгих лет, талантище», «Здоровья, человеческого счастья, гармонии и благополучия в семье», «Новых песен и востребованности желаю», — написали интернет-пользователи.

В то же время некоторые отметили, что жизнь на чужбине изрядно потрепала любимого многими артиста. За прошедшее время исполнитель хита «Салют, Вера!» сильно изменился внешне. Когда-то Меладзе был настоящим сердцеедом, но теперь от его былой привлекательности ничего не осталось. Певец поседел и сильно зарос — кажется, он совсем перестал следить за собственной внешностью.