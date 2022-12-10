Поседел и осунулся: внешность певца, которого выгнали из «Дискотеки Аварии» вызовет оторопь

Одним из символов музыкальной индустрии 90-х стала группа «Дискотека Авария». Танцевальные треки с юмористическими текстами радуют слушателей и по сей день. Однако между коллегами было не все так радужно, как в их песнях.

В коллективе случился разлад, и в 2012 году один из музыкантов, Николай Тимофеев, был вынужден уйти. После этого он начала сольную карьеру, а в его репертуаре появились композиции «Дискотеки Аварии».

Бывшие друзья, узнав об этом, сразу подали на певца в суд, обвинив его в нарушении авторских прав.

Недобровольный уход и судебные процессы с прежними товарищами плохо отразились на музыканте. Запоминающийся брюнет с шикарными волосами и когда-то кумир многих девушек, сегодня выглядит иначе. Николай отпустил бороду с сединой, а в глазах пропала та задорная искорка.