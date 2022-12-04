Посчитали зрителей дальтониками: этот глупый ляп в «Бригаде» возмутит даже верных фанатов

Криминальный сериал «Бригада» вышел на экраны в 2000-х и мгновенно стал культовым. Тысячи фанатов до сих пор разбирают фразы главных героев на цитаты и пересматривают любимое шоу, но лишь немногие замечают неожиданный ляп, который можно встретить уже в третьей серии проекта.

Так, эпизод знакомства Саши Белого с его будущей женой Ольгой происходит на железнодорожной станции. Сначала главный герой пристально следит за своей избранницей с перрона, когда к станции подходит состав синего цвета. Но вот садится Ольга уже в электричку зеленого цвета.

Подобное несоответствие возмутило преданных поклонников. Пользователи Сети отмечают халатность, с которой создатели сериала подошли к проекту, и активно осуждают их за безответственность и невнимательность, вспоминая и другие оплошности съемочной группы.