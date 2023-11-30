Посчитали развратной: что происходило в сцене, которую вырезали из картины «Место встречи изменить нельзя»

Советская лента «Место встречи изменить нельзя» стала важнейшим событием для отечественного кинематографа. Зрители высоко оценили мастерство актеров и режиссера Станислава Говорухина. Но далеко не все знают, что изначально картина задумывалась как большой семисерийный проект.

Председатель Гостелерадио Сергей Лапин не оценил размер киноэпопеи и потребовал у постановщика сократить работу более чем на 100 минут хронометража. Под «вырезку» попали не только огрехи монтажа, но и некоторые сцены, которые противоречили цензурным принципам тех лет. Одной из них стал пикантный эпизод с участием персонажей Шарапова и Синичкиной.

В сценарии интимную сцену удалось тщательно замаскировать, поэтому она и была снята. В кадре крупным планом виднелся бокал с шампанским, в напитке лопались пузырьки. На фоне него в отдалении в постели лежали Шарапов и Синичкина. Герой приобнимал Варю за обнаженные плечи.

Несмотря на то, что границы приличий актеры не перешли, чиновники все равно настоятельно посоветовали Говорухину убрать все изображения тактильных контактов в паре. Поэтому вырезаны были и сцены с объятиями в парке и первый поцелуй у дома Вари.