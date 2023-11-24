Посчитали душевнобольным: Абдулов одним выступлением до смерти напугал американцев

За свою карьеру Александр Абдулов снялся более чем в 100 фильмах и сериалах, а еще он стал звездой «Ленкома». Художественный руководитель Марк Захаров не скрывал, что актер являлся его фаворитом. Это и неудивительно, ведь зрители шли на постановки, только увидев фамилию Абдулова на афише.

Артист играл в спектаклях не только на родине, но и активно гастролировал. Вот только иностранцы остались под таким впечатлением от его таланта, что всерьез перепугались. Конфуз произошел во время спектакля «Юнона и Авось». Абдулов исполнял там сразу три роли — еретика, человека от театра и Фернандо Лопеса.

Один из этих образов особенно получился у артиста. Еретик в его исполнении казался безумцем. От действий звезды на сцене члены американский делегации в зале буквально вжались в кресла. Они решили, что артист на самом деле душевнобольной, ведь в его глазах светилась ярость.

Иностранцы попросили ограничить Абдулова в действиях и надеть на него наручники, закрепив ими факел. Американцам казалось, что артист может кинуть его в зал и поджечь всех присутствующих. К такому отношению актер отнесся равнодушно.