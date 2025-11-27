Пощекотать нервы: 15 лучших фильмов ужасов про Рождество и Новый год

На Рождество и новогодние праздники многие люди смотрят хорроры.

Кажется, что Новый год и Рождество созданы для семейных комедий и трогательных мелодрам. Но режиссеры и сценаристы давно разглядели в этом времени года идеальный антураж для хорроров.

Заснеженные пейзажи, изолированные дома, отрезанные от мира метелью, и древние легенды, которые просыпаются в самую длинную ночь в году – всё это готовые декорации для настоящего кошмара. От кровавых слэшеров с маньяками в костюме Санты до мистических триллеров о древних злых духах, требующих жертв в зимнее солнцестояние, – поджанр рождественских ужасов удивительно разнообразен.

Мы собрали 15 лучших фильмов, которые доказывают, что подарки под елкой могут быть с сюрпризом, а бой курантов – отсчитывать последние секунды чьей-то жизни. Готовы ли вы добавить в свои предстоящие праздники немного адреналина?

«Навстречу тьме» (2018)

Это история о существах из кельтского фольклора. Легенды о них широко распространены в Ирландии, Уэльсе и Шотландии. Эпизод из антологии ужасов снял испанский режиссер Начо Вигалондо, который снял «Открытые окна» (2014), «Внеземной» (2011).

Зрители оценили непредсказуемость сюжетной линии.

«Анна и апокалипсис» (2017)

В обычном британском городке под Рождество начинается зомби-апокалипсис. Главной героине по именни Анна предстоит встреча с чем-то ужасным и незнакомым.

«Гремлины 2» (1990)

Вторая часть нашумевшей картины вышла на киноэкранах в 1990 году. Новая история ужасов с уже знакомыми зрителям героями. Жители города подвергнутся нападению гремлинов, но смогут ли их остановить?

«Крампус» (2015)

Фильм о рождественском демоне, отвечающем за наказание непослушных детей, вызывает бурю эмоций во время просмотра. Возрастное ограничение ‒ 16+. На съемки картины было потрачено 15 миллионов долларов.

Затраты были компенсированы сборами в мировом прокате, которые принесли более 61,5 миллиона долларов.

«Жестокие эльфы» (2021)

В хоррор-сериале на платформе Netflix показана история о том, как крошечные эльфы терроризируют семью. Сюжет непредсказуемый, и зрители считают сериал одним из самых лучших проектов популярного стримингового сервиса.

«Смотри по сторонам» (2016)

Картину номинировали как лучший фильм ужасов на премии «Сатурн» в 2018 году. Няня-подросток присматривает за мальчиком из богатой семьи и его другом. Неожиданно подростки оказываются в засаде преступника. Напряжение сохраняется на протяжении всего просмотра ленты.

«Рождественские страшилки» (2015)

Фильм состоит из серии связанных между собой историй в канун Рождества, в которых фигурирует диджей на радио Дэн, роль которого исполнил Уильям Шатнер. В одном из эпизодов кошки выступают против собак. Их соперничество можно сравнить с противодействием Санта-Клауса и Крампуса.

«Санта на продажу» (2010)

Этот фильм сможет пощекотать нервишки даже самым стойким зрителям. Речь в нем пойдет о страшной находке, которую обнаружили в глубоком ущелье в горах Лапландии. Но стоило ли ее находить?

«Тупик» (2003)

В нем отражена атмосфера хорроров начала нулевых годов. Фильм уносит зрителей по нескончаемой дороге кошмаров и показывает, что может случиться, если попытаться сократить путь. Одну из главных ролей сыграла Лин Шай, которая сейчас известна благодаря роли в «Астрале» (2010) и его продолжениях.

«Кошмар перед Рождеством» (1993)

Сюжет картины Тима Бертона крутится вокруг любви Джека Скеллингтона к празднованию Рождества и Хеллоуина. Кукольный анимационный мюзикл в 1994 году был номинирован на «Оскар» за лучшие визуальные эффекты.

«Гремлины» (1984)

Пушистый маленький зверь Магвай выглядит очаровательно. Помимо милой внешности он обладает абсолютным слухом. Он держится подальше от солнечного света и воды, но лучше не кормить его после полуночи.

Все не так просто, как может показаться на первый взгляд.

«Джек Фрост» (1997)

Альтернативное название ‒ «Снеговик». Серийный убийца скрывается за снегом и становится смертоносным снеговиком, которого лучше не встречать на своем пути. Это беспощадный злодей, роль которого сыграл Скотт Макдональд.

«Черное Рождество» (1974)

Убийца с психическим расстройством личности преследует девушек из сестринского женского общества. Канадский слэшер превратился в культовую классику хорроров, который зрители пересматривают во время праздников.

«Санта-киллер» (2005)

Роль Санта-Клауса играет брутальный рестлер Билл Голбдерг. Это сейчас мистера Клауса ждут с подарками, но раньше, 1000 лет назад, Клаус был демоном. Он проиграл пари ангелу и вынужден приносить радость на Рождество. Срок его работы в этом амплуа подходит к концу, и Санта готов вернуться к мрачному прошлому.

«Охота на Санту» (2020)

В этом хорроре Санту играет Мэл Гибсон. Его пытается убить 12-летний мальчик. Ребенка разочаровал подарок, который он обнаружил в традиционном праздничном носке. Фильм показывает, насколько жестокими могут быть дети.