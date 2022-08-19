Пощечина для Виктории: вражда в семействе Бекхэм вышла на новый уровень

В апреле этого года поклонники семейства Бекхэм с восхищением следили за свадьбой их старшего сына Бруклина. 23-летний молодой человек выбрал в жены выгодную партию — дочку миллиардера Николу Пельтц. Сообщалось, что Виктория и Дэвид в восторге от избранницы сына и сами торопили пару с церемонией. Но оказалось, что за идеальной картинкой скрывалась банальная вражда между свекровью и невесткой.

В недавнем интервью для издания Variety Никола призналась, что Виктории не понравилось ее свадебное платье от Valentino. Бекхэм уже много лет развивает бизнес как модельер, и, по слухам, сейчас ее компания переживает не лучшие времена. Пошив платья для одной из главных свадеб года мог бы повысить репутацию фирмы. И Пельтц даже пообещала выйти к алтарю в платье от свекрови.

Однако сроки все больше поджимали, поэтому Никола выбрала наряд другого бренда. Тот факт, что она публично рассказала об этих разногласиях в прессе, стал ударом для Бекхэмов.

«Это было пощечиной», — цитирует источников издание PeopleTalk .

Виктория настаивает на другой версии: якобы невестка сразу саботировала совместную работу и не появилась на согласованных примерках. А родители Николы и вовсе заявили, что раз свадьбу оплачивают они, то и желания их дочери стоят превыше всего. Бруклин тоже не поддержал мать.