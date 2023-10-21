Порядочный только в кадре: Сухоруков загубил не один десяток жизней

Виктору Сухорукову в жизни пришлось перенести немало. После окончания ГИТИСа молодой человек поступил в театр комедии им. Акимова, но едва не загубил свою карьеру пристрастием к выпивке. Зависимость артиста от спиртного была такой сильной, что в начале восьмидесятых его уволили из труппы. После этого жизнь Сухорукова стремительно покатилась по наклонной.

Виктор бродяжничал и добывал деньги всеми возможными способами, чтобы затем спустить на алкоголь. Он занимал деньги у всех, кто соглашался ему одолжить, ходил зимой в летней обуви. Но хуже всего было то, что безбожное пьянство довело Сухорукова до криминала. За деньги он соглашался топить котят в Неве, чтобы купить себе очередную бутылку вина. Эту историю актер вспомнил на YouTube-шоу Олега Меньшикова.

К счастью, Виктор смог взять себя в руки и завязать с пагубной привычкой. Уже более двадцати лет Сухоруков не употребляет спиртное.