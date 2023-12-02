Порядочнее прочих: узнав этот факт, вы точно начнете еще больше уважать цыган

О цыганах ходит множество слухов и стереотипов. Многие до сих пор считают, что они промышляют исключительно воровством и мошенничеством. Самих цыган подобные сплетни не могут не задевать. Представители народа считают себя порядочными и духовными людьми, которые уважительно относятся к обычаям предков.

Оказывается, большинство цыган до сих пор щепетильно относится к вопросам семьи и брака. И по сей день принято хранить целомудрие до свадьбы. Поэтому некоторые молодые люди скрывают свои романтические отношения от взрослых, чтобы не прослыть юными развратниками и нарушителями устоев.

К тому же в цыганской среде сохраняется странная традиция, когда после первой брачной ночи вывешивается белая простынь с красным пятном, символизирующая чистоту молодой жены. Большинство народов давно оставили ее в прошлом.