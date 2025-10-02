Порвали кассу, да еще и зрителям понравилось: 5 российских фильмов-миллиардеров, которым удалось приблизиться к 8 баллам

Не каждый отечественный релиз попадает в народное сердце, несмотря на хорошие сборы. В редких исключениях зрительский интерес встречается с качественной подачей.

Ниже — подборка российских фильмов, которые собрали миллиарды в прокате и при этом получили достойные оценки. Не попкорн на вечер — а работающие истории, в которые явно вложились не зря.

«По щучьему велению» (2023)

Сказка с размахом, где вместо ленивого Емели — герой, способный удивлять. Вытянул щуку — получил шанс исполнить три желания. Два — спустил на глупости. А третье решил приберечь. Потому и добиваться руки царевны Анфисы приходится по-честному: без магии, только с характером.

По пути — встреча с Котом Баюном, визит в царство Кощея и самая странная версия «скатерти-самобранки». Волшебная щука в обличии девушки тоже рядом — и, как водится, любовь сильнее колдовства. Фильм собрал в прокате 2,49 миллиарда рублей, при бюджете 660 миллионов. А на «Кинопоиске» получил оценку 7,8 — очень солидно, особенно для фэнтези-семейного жанра.

«Вызов» (2023)

Снятый с амбициями, этот проект стал не просто фильмом, а настоящим медиасобытием: первая художественная картина, частично снятая на борту МКС. И дело не в пиаре — история реально напряженная.

Космонавт получает травму, несовместимую с возвращением на Землю. Выход один — провести хирургическую операцию прямо на орбите. Среди кандидатов — торакальные хирурги со всей страны и врач Евгения Беляева, вынужденная резко переобуться из теоретика в практикующего спасителя.

Операция — в космосе. Ставки — зашкаливают. При бюджете 1,155 млрд рублей фильм собрал 2,14 миллиарда. И зрители не разочаровались — оценка 7,9, что уже о многом говорит.

«Лед 3» (2024)

Продолжение спортивно-романтической франшизы, которое, кажется, получилось лучше предыдущих. Персонажи взрослеют, новые проблемы, и это уже не просто подростковая сказка.

Надя, выросшая дочь главных героев, идет по следам матери — становится фигуристкой и мечтает о Кубке Льда. Отец — против: не хочет, чтобы она повторила его боль. Но судьба все равно сводит Надю с дерзким хоккеистом из Москвы.

Любовь, спорт, протест и взросление — все на месте. Зрители это оценили: 1,86 миллиарда рублей в прокате, рейтинг 8,2 на «Кинопоиске». Для триквела — почти чудо.

«Экипаж» (2016)

Когда нужно напомнить, что российское кино тоже умеет снимать зрелищно и напряженно — «Экипаж» подойдет идеально.

Молодой летчик Гущин нарушает приказ и вылетает из армии. Получив второй шанс, он начинает карьеру в гражданской авиации. Все, вроде бы, движется по классике, пока не наступает момент, когда все рушится — и в прямом смысле, и по драматургии. Земля разлетается под ногами, и только в небе — спасение.

Катастрофа, героизм, выбор на грани жизни и смерти. Сборы составили 1,4 миллиарда рублей, оценка 7,8. До сих пор держится как эталон отечественного катастрофного кино.

«Мастер и Маргарита» (2023)

Редкий случай, когда сам факт выхода фильма становится поводом для баталий. Одни зрители негодуют, другие — благодарят. Но равнодушных нет.

Режиссер погружает зрителя в 30-е годы Москвы. Драматург, отстраненный от сцены, и несчастная Маргарита, ищущая выход. И тут появляется Воланд — не просто мистическая фигура, а сила, меняющая реальность и умы.

Фильм не пытается дословно пересказывать Булгакова — он интерпретирует, спорит, дразнит.

На выходе — 2,33 миллиарда рублей в кассе, рейтинг 7,6, и горячие обсуждения на всех площадках. А для такой экранизации это, можно сказать, большой успех.

Каждый из этих фильмов сумел перейти черту между «собрал» и «понравился». Здесь нет случайных миллиардов — за каждой историей стоит работа, которая зашла большинству зрителей (хотя и не всем).

