Порвала ухо и окатила помоями: на Винер посыпались серьезные обвинения

Ирина Винер не нуждается в представлении. Тренер воспитала целую плеяду звездных гимнасток, покоривших весь мир своими виртуозными номерами. Однако не все в восторге от педагогических методов Ирины Александровны.

Сегодня все чаще «всплывают» самые неприглядные факты о том, как вела себя Винер с подопечными. От жестокой наставницы настрадалась почти каждая ее воспитанница. Так, однажды под горячую руку Винер попала Амина Зарипова, звезда мировой гимнастики 90-х.

Как-то вышедшая из себя тренер вцепилась в спортсменку и потащила ее в туалет. Она крепко схватила Алину за ухо и начала его дергать из стороны в сторону. После такой экзекуции у Зариповой порвалась мочка. Так Винер пыталась привести гимнастку в чувство перед выступлением.

Известны случаи, когда Ирина Александровна бросалась в девочек булавами, оскорбляла их, переходя на личности. Также Винер никогда не гнушалась нецензурной лексики.

Теперь подобные обвинения в адрес тренера «всплывают» все чаще и чаще. Неизвестно, какие еще скандальные подробности о методах Винер скрыты от общественности.