«Поругались сильно»: из-за скандала в семье Заворотнюк решилась на отчаянный шаг

Анастасия Заворотнюк родила свою старшую дочь Анну в браке с бизнесменом Дмитрием Стрюковым. Союз супругов оказался невечным, и они развелись после нескольких лет совместной жизни. Многие поклонники недоумевали, почему Анна носит фамилию матери. Некоторые даже предполагали, что это решение связано с известностью ее матери. Якобы таким образом Анна решила прославиться. На самом деле, главная причина такого решения связана со сложными отношениями с отцом.

Как рассказала наследница артистки, она решилась взять фамилию Заворотнюк, так как уже давно поссорилась со своим отцом. Конфликт был настолько сильным, что девушка не хотела иметь с ним ничего общего.

«Поругались сильно с отцом, не общались», — призналась Анна в своих социальных сетях.

При этом Заворотнюк-младшая отметила, что сейчас уже смогла решить давний конфликт, не держит на отца зла и восстановила с ним общение.