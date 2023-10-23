Портит все впечатление: этот ляп в «Покровских воротах» не замечали 40 лет

Классика советского кинематографа, как и любые другие фильмы, не обходится без ошибок. Даже те картины, которые сегодня по праву считаются культовыми, иногда удивляют до обидного банальными ляпами. Так случилось и с комедийной драмой «Покровские ворота».

Картина Михаила Козакова вышла в 1982 году. Она покорила публику невероятно теплой и душевной атмосферой, а также ярким актерским составом. Одну из центральных ролей в фильме исполняет Олег Меньшиков. Его персонаж Костик так обаятелен и харизматичен, что зрители много лет не замечали одну связанную с ним ошибку.

Во второй серии «Покровских ворот» герой отправляется на свидание с очаровательной сотрудницей ЗАГСа Маргаритой. Отказавшись от многочисленных подруг, молодой человек явно хочет произвести впечатление на возлюбленную. Он появляется в кадре в черном пиджаке и сорочке, сияющей белизной. Но уже через минуту на Костике более простой пиджак коричневого оттенка и галстук. Как это могли проглядеть при монтаже фильма, остается загадкой.