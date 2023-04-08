Порошиной в подметки не годится: что не так с женой Гоши Куценко (фото)

Гоша Куценко уже давно считается главным мачо в отечественном кино. Неудивительно, что его личная жизнь приковывает внимание поклонниц. Как обстоят дела актера на любовном фронте?

Несколько лет назад у Куценко был длительный роман с коллегой Марией Порошиной. У них родилась дочь Полина. Однако пара вскоре распалась, а виной тому стала измена Гоши. Экс-возлюбленным удалось сохранить дружеские отношения ради дочери, и они до сих пор тепло общаются. Порошина часто приходит на кинопремьеры Куценко и поддерживает его творческие проекты, чего нельзя сказать о нынешней супруге актера Ирине Скриниченко.

Недавно 55-летний артист презентовал фильм «Любовь-морковь: Восстание машин», где снялся в главной роли. Жена Куценко вела себя странно: она постоянно пряталась от камер и от друзей мужа, а вскоре после начала картины и вовсе вышла из зала. Коллеги Гоши и журналисты не могут понять, что же происходит между супругами.

Поклонники актера считают, что Скриниченко и в подметки не годится Порошиной, которая даже после разрыва отношений интересуется творческой жизнью Куценко, в отличие от его законной супруги. Об этом рассказали журналисты передачи «Ты не поверишь!».