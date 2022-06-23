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Порошина рассекретила связь с Куценко после разрыва: хватило нескольких слов

23 июня 2022 11:25
Порошина рассекретила связь с Куценко после разрыва: хватило нескольких слов

Знаменитости расстались больше 20 лет назад.

Мария Порошина рассказала подробности отношений с Гошей Куценко. Как оказалось, знаменитости поддерживают тесное общение, несмотря на разрыв.

Познакомились артисты во время прохождения вступительных экзаменов в школу-студию МХАТ, а их отношения длились около пяти лет. За это время Куценко и Порошина воспитали общую дочь Полину, которая уже давно живет самостоятельной жизнью. Как рассказала знаменитость, несмотря на разрыв, она все еще питает теплые чувства к своему бывшему избраннику. Дело в том, что Куценко старается ее поддерживать и не бросает в сложных жизненных ситуациях, дарит уверенность и спокойствие.

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Как отметила актриса в беседе с порталом «7 дней», именно Куценко еще во время их знакомства помог ей определиться с дальнейшей карьерой. Якобы будущий артист уговорил ее поступить в театральное, из-за чего в итоге она и стала актрисой.

«Он в течение всех лет, что его знаю, это делает», — рассказывает знаменитость.

Фото: Legion-Media
Андрей Чапыгин
Андрей Чапыгин
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