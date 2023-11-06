Пороховщиков был в гневе: как на самом деле должен был закончиться «Ворошиловский стрелок»

Драма «Ворошиловский стрелок» стала настоящим культурным феноменом своего времени. Тысячи зрителей по несколько раз ходили в кинотеатры, потрясенные работой Станислава Говорухина. Однако мало кто догадывается, что первая версия сценария была совершенно иной.

Дело в том, что Говорухин планировал лишить жизни героя Александра Пороховщикова. Именно он исполнял роль полковника Пашутина, отца сына-преступника. И сначала он должен был умереть, однако все же остался жив.

И консультанты картины, как пишут СМИ, решили переписать сценарий.

Но сам Пороховщиков был против такой позиции. Он просил Говорухина и команду сценаристов лишить жизни его героя, ведь тот, по мнению артиста, должен был поплатиться за свои грехи. Однако к его мнению никто не прислушался. И драматичный финал в итоге разочаровал артиста. Он даже не явился на премьеру, так как не смог принять позицию Говорухина.