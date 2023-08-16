Порочные связи: чем по ночам занимается скромница Миддлтон, пока муж спит

Родственница короля ни в чем себя не ограничивает.

Принц Гарри и Меган Маркл в последние недели сталкиваются с чередой неудач. Сначала весь мир обсуждал скандальные мемуары наследника престола «Запасной», а позже им не удалось выиграть суд против британских таблоидов. И из-за этого вся семья отвернулась от внука Елизаветы II, кроме Кейт Миддлтон.

Как оказалось, несколько дней назад супруга принца Уильяма созвонилась с родственником, чтобы обсудить события прошедших дней. Принца Гарри Миддлтон набрала поздней ночью и не побоялась задушевной беседы.

«Очень трудно наблюдать за тем, как он проходит через все эти неудачи», — рассказал источник, близкий к жизни Букингемского дворца.

Сам принц при этом очень счастлив, что его отношения с Кейт остались нетронутыми. В супруге брата он находит поддержку, и она осталась практически единственной связью с его монаршей семьей.