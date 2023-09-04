Порно в СССР: как детские фотографы снимали первые фильмы для взрослых

В Советском Союзе неискушенные эротикой зрители были готовы на многое, чтобы раздобыть фильмы для взрослых. Производить горячий контент отечественная киноиндустрия начала в конце 80-х и заработала на этом поприще бешеные деньги.

Желающих набить карманы, снимая на камеру плотские утехи, оказалось полным-полно, тем более что двери здесь открывались для всех. В профессию шли даже детские фотографы, ловко подстраиваясь под новый для себя жанр. От пар, готовых запечатлеть любовные игрища, или девушек, жаждущих провести фотосессию в стиле «ню» для личного архива, не было отбоя.

Снимали видео «18+» в подпольных студиях, где было холодно, сыро и темно. Ни режиссер, ни актеры толком не понимали, как лучше показывать близость на экране. У современного зрителя порнографические ленты тех лет вызывают лишь насмешку, но тогда это был настоящий прорыв.