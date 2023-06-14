Поргина рвется за границу, но случилось непредвиденное: первые подробности

На протяжении многих лет Людмила Поргина проводит теплые месяцы за границей. Она неизменно отправляется в Болгарию, где встречается со своими родственниками. Однако в этом году артистка вынуждена отказаться от привычных планов.

Как призналась сама знаменитость, она останется дома, так как проходит реабилитацию после операции. Не так давно ей вылечили ногу: артистка неудачно прокатилась на водной горке в Дубае. И из-за этого теперь она не может летать, поэтому ее отпуск переносится на несколько месяцев.

«У меня сейчас пальцы прооперированы на ноге, там штифтики поставлены. Лечение длительное — около двух месяцев. Потом уже поеду», — рассказала Поргина порталу 100 News.

При этом артистка отметила, что эту традицию она начала еще со своим мужем Николаем Караченцовым. И до этого лета старалась никогда ее не нарушать.