Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Царевна-лягушка 2» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи «Порезана вдоль и поперек»: «Грозовой перевал» настигла та же беда, что «Аватар 3» – россиянам смотреть противопоказано

«Порезана вдоль и поперек»: «Грозовой перевал» настигла та же беда, что «Аватар 3» – россиянам смотреть противопоказано

19 февраля 2026 10:00
«Порезана вдоль и поперек»: «Грозовой перевал» настигла та же беда, что «Аватар 3» – россиянам смотреть противопоказано

Похоже, единственный выход – ждать премьеры в «цифре».

«Параллельный» прокат в России сейчас – это игра в русскую рулетку, где вместо пули в барабане лежит качество изображения. Очередной жертвой пал «Грозовой перевал» Эмиральд Феннел – фильм, который и так получил от западных критиков по первое число.

The Independent назвал его «поразительно плохим», Collider сообщил, что «Эмили Бронте перевернулась в гробу», а Den of Geek и вовсе окрестил подход Феннел «дерзкой бастардизацией» классики. Но российского зрителя ждал еще один удар.

«Порезана вдоль и поперек»: «Грозовой перевал» настигла та же беда, что «Аватар 3» – россиянам смотреть противопоказано

Как сообщает кинокритик Артем Ремизов, версия «Грозового перевала» с Марго Робби и Джейкобом Элорди, которую сейчас крутят в рамках «параллельного импорта», мягко говоря, далека от идеальной.

«Порезана вдоль и поперек. И не в плане, что что-то вырезано из фильма, а картинка. Она изрезана в клочья зумом, и зритель не видит полную картину. Идти смотреть его в наши кинотеатры, похоже, не стоит. Ждите онлайн-релиза, господа».

Учитывая, что даже ругающие фильм критики сходятся в одном – визуально это очень красивое кино, – теряется последний смысл идти в кино.

«Порезана вдоль и поперек»: «Грозовой перевал» настигла та же беда, что «Аватар 3» – россиянам смотреть противопоказано

Печальная традиция тянется еще с «Аватара 3», где вместо нормальной копии зрителям показывали запись с проектора, «улучшенную» нейросетями. В Чебоксарах люди выходили с сеанса в недоумении:

«Я думала, у меня со зрением проблемы».

Потом выяснилось – с изображением.

Со «Зверополисом 2» в некоторых кинотеатрах была та же история: обозреватели уверяли, что прокатчики купили «непонятную версию с вшитыми субтитрами», субтитры обрезали, а вместе с ними – треть экрана.

«Грозовой перевал» мог бы уйти на Netflix за 150 миллионов долларов, но создатели выбрали классический кинопрокат. Для мирового зрителя это плюс. Для российского – лотерея, в которой выигрывают только те, кто дождался выхода в «цифре».

Фото: Кадры из фильмов «Грозовой перевал» (2026), «Аватар: Пламя и пепел» (2025)
Алексей Плеткин
Алексей Плеткин
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
Ладно ль за морем, иль худо? Зарубежную экранизацию Пушкина признали «самой странной в истории» – хоррор, секс и «запрещенка» Ладно ль за морем, иль худо? Зарубежную экранизацию Пушкина признали «самой странной в истории» – хоррор, секс и «запрещенка» Читать дальше 22 февраля 2026
Французы посмотрели «Бриллиантовую руку» и заявили: «ничего русского» — за 3 года до Гайдая у них сняли почти то же самое Французы посмотрели «Бриллиантовую руку» и заявили: «ничего русского» — за 3 года до Гайдая у них сняли почти то же самое Читать дальше 27 февраля 2026
«Экранизация» Гоголя за 3 млрд рублей: опозорила Россию, Джеки Чана и Железного Арни «Экранизация» Гоголя за 3 млрд рублей: опозорила Россию, Джеки Чана и Железного Арни Читать дальше 26 февраля 2026
Sci-Fi из СССР уделал «Терминатора 2» и «Космическую Одиссею» Кубрика – даже в США признали: «С ним не сравнится никто» Sci-Fi из СССР уделал «Терминатора 2» и «Космическую Одиссею» Кубрика – даже в США признали: «С ним не сравнится никто» Читать дальше 25 февраля 2026
Лучшим фильмом в истории за последние 100 лет Collider признал советскую драму: «Величайший киношедевр» – но не «Иди и смотри» Лучшим фильмом в истории за последние 100 лет Collider признал советскую драму: «Величайший киношедевр» – но не «Иди и смотри» Читать дальше 24 февраля 2026
Он вам не Лукашин: в забытой экранизации Вайнеров Мягков сыграл самую серьезную роль – зато Высоцкий от детектива отказался наотрез Он вам не Лукашин: в забытой экранизации Вайнеров Мягков сыграл самую серьезную роль – зато Высоцкий от детектива отказался наотрез Читать дальше 24 февраля 2026
«Меня разорвало в клочья»: 6 новинок кино рекомендует сам Бурунов – №6 смотрел «2.5 часа как парализованный» «Меня разорвало в клочья»: 6 новинок кино рекомендует сам Бурунов – №6 смотрел «2.5 часа как парализованный» Читать дальше 23 февраля 2026
Французы посмотрели советскую версию «Д'Артаньян и три мушкетёра»: молчать не стали – вынесли сразу несколько вердиктов Французы посмотрели советскую версию «Д'Артаньян и три мушкетёра»: молчать не стали – вынесли сразу несколько вердиктов Читать дальше 23 февраля 2026
На Западе исковеркали смысл русского «Интерстеллара» – неудивительно, что на IMDb всего 6.7: «Черт-те что» и сбоку бантик На Западе исковеркали смысл русского «Интерстеллара» – неудивительно, что на IMDb всего 6.7: «Черт-те что» и сбоку бантик Читать дальше 23 февраля 2026
Сказочная гонка продолжается: новый фильм по Пушкину уже получил дату премьеры — и он совсем не похож на «Салтана» Сказочная гонка продолжается: новый фильм по Пушкину уже получил дату премьеры — и он совсем не похож на «Салтана» Читать дальше 23 февраля 2026
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше