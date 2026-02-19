«Порезана вдоль и поперек»: «Грозовой перевал» настигла та же беда, что «Аватар 3» – россиянам смотреть противопоказано

«Параллельный» прокат в России сейчас – это игра в русскую рулетку, где вместо пули в барабане лежит качество изображения. Очередной жертвой пал «Грозовой перевал» Эмиральд Феннел – фильм, который и так получил от западных критиков по первое число.

The Independent назвал его «поразительно плохим», Collider сообщил, что «Эмили Бронте перевернулась в гробу», а Den of Geek и вовсе окрестил подход Феннел «дерзкой бастардизацией» классики. Но российского зрителя ждал еще один удар.

Как сообщает кинокритик Артем Ремизов, версия «Грозового перевала» с Марго Робби и Джейкобом Элорди, которую сейчас крутят в рамках «параллельного импорта», мягко говоря, далека от идеальной.

«Порезана вдоль и поперек. И не в плане, что что-то вырезано из фильма, а картинка. Она изрезана в клочья зумом, и зритель не видит полную картину. Идти смотреть его в наши кинотеатры, похоже, не стоит. Ждите онлайн-релиза, господа».

Учитывая, что даже ругающие фильм критики сходятся в одном – визуально это очень красивое кино, – теряется последний смысл идти в кино.

Печальная традиция тянется еще с «Аватара 3», где вместо нормальной копии зрителям показывали запись с проектора, «улучшенную» нейросетями. В Чебоксарах люди выходили с сеанса в недоумении:

«Я думала, у меня со зрением проблемы».

Потом выяснилось – с изображением.

Со «Зверополисом 2» в некоторых кинотеатрах была та же история: обозреватели уверяли, что прокатчики купили «непонятную версию с вшитыми субтитрами», субтитры обрезали, а вместе с ними – треть экрана.

«Грозовой перевал» мог бы уйти на Netflix за 150 миллионов долларов, но создатели выбрали классический кинопрокат. Для мирового зрителя это плюс. Для российского – лотерея, в которой выигрывают только те, кто дождался выхода в «цифре».