Порезала палец, а отняли ногу: Агату из «Вечного зова» постигла жуткая участь

Тамара Дегтярева стала широко известна советским зрителям после исполнения роли Агаты Савельевой в многосерийной картине «Вечный зов». Но актриса считала себя преимущественно театральной звездой. С 1970 года она начала работать в «Современнике», на сцену которого выходила тогда, когда уже почти не могла передвигаться.

Проблемы Дегтяревой начались с небольшой ранки на одном из пальцев ноги. Ее близкие рассказывали разные версии. По одной — актриса неаккуратно порезалась. А по другой, которой придерживался коллега Тамары Станислав Садальский, — она наступила на ржавый гвоздь и долго занималась самолечением.

Дегтярева не отрицала, что поначалу пыталась прибегать к разным мазям и антибиотикам. В результате она на 6 месяцев попала в больницу. Медикам потребовалось семь операций, чтобы найти причину болезни актрисы. Но сохранить ногу так и не удалось — в 2012 году врачи прибегли к ампутации.

Последние шесть лет жизни актриса не могла ходить. И даже в таком состоянии она продолжала играть на сцене. Художественный руководитель театра Галина Волчек разрешила Дегтяревой в инвалидном кресле исполнять роль в постановке «Время женщин».