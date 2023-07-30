«Порезал мне всю грудь»: Успенская закричала от ужаса, увидев себя после пластики

Любовь Успенская внимательно следит за своей внешностью. Артистка никогда не скрывала, что всеми силами старается сохранить молодость. И не так давно она призналась, что одна из ее пластических операций прошла совершенно неудачно.

По словам артистки, несколько лет назад она обратилась за помощью к хирургу Тимуру Хайдарову. Звезда сцены планировала провести лишь липосакцию живота, но врач уговорил ее еще и на маммопластику.

В итоге операция проходила семь часов. Хайдаров сделал не только липосакцию живота, но и исправил грудь, руки и ягодицы. Первое время певица была довольна результатом, но вскоре начала замечать, как плохо медик провел операцию.

«Одна грудь была тонкая, узкая и твердая как камень, а вторая — толще. И обе на разных уровнях. А вместо шва „якорь“ он порезал мне всю грудь», — вспоминает артистка в беседе с «Комсомольской правдой ».

Хайдаров при этом не стал признаваться в своей ошибке. Он обвинил Успенскую в том, что она не выполняет его инструкции, поэтому и недовольна результатом. В итоге артистка долгие годы скрывала последствия операции, а рассказать о работе врача решилась только сейчас.