Пореченков раскрыл секрет экстремального похудения: сам бы не справился
Артист знает, как можно легко контролировать свой вес.
Михаил Пореченков, как и любой другой актер, не раз был вынужден экспериментировать со своей внешностью. Ради съемок в одном из популярных проектов ему даже пришлось избавиться от 25 лишних килограммов.
Речь идет о роли известного советского борца Ивана Поддубного. Пореченков блестяще воплотил его в одноименном фильме. Правда, этот успех висел на волоске.
Актеру вряд ли удалось бы вжиться в свою роль и произвести должное впечатление на зрителей, если бы он оставался в прежней физической форме. Но знаменитости удалось попрощаться с лишним весом и приблизиться к образу легендарного спортсмена.
Впрочем, сам бы он точно не справился с этой довольно сложной задачей, а потому без вмешательства специалистов не обошлось.
«Я быстро скидывал при помощи спортивной фармакологии», — раскрыл свой секрет Пореченков в беседе с изданием «Комсомольская правда».