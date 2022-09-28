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Пореченков раскрыл секрет экстремального похудения: сам бы не справился

28 сентября 2022 15:15
Пореченков раскрыл секрет экстремального похудения: сам бы не справился

Артист знает, как можно легко контролировать свой вес.

Михаил Пореченков, как и любой другой актер, не раз был вынужден экспериментировать со своей внешностью. Ради съемок в одном из популярных проектов ему даже пришлось избавиться от 25 лишних килограммов.

Речь идет о роли известного советского борца Ивана Поддубного. Пореченков блестяще воплотил его в одноименном фильме. Правда, этот успех висел на волоске.

Актеру вряд ли удалось бы вжиться в свою роль и произвести должное впечатление на зрителей, если бы он оставался в прежней физической форме. Но знаменитости удалось попрощаться с лишним весом и приблизиться к образу легендарного спортсмена.

Впрочем, сам бы он точно не справился с этой довольно сложной задачей, а потому без вмешательства специалистов не обошлось.

«Я быстро скидывал при помощи спортивной фармакологии», — раскрыл свой секрет Пореченков в беседе с изданием «Комсомольская правда».

Фото: Кадр из фильма "Поддубный" (2014)
Катерина Плотникова
Катерина Плотникова
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