Пореченков раскрыл секрет экстремального похудения: сам бы не справился

Михаил Пореченков, как и любой другой актер, не раз был вынужден экспериментировать со своей внешностью. Ради съемок в одном из популярных проектов ему даже пришлось избавиться от 25 лишних килограммов.

Речь идет о роли известного советского борца Ивана Поддубного. Пореченков блестяще воплотил его в одноименном фильме. Правда, этот успех висел на волоске.

Актеру вряд ли удалось бы вжиться в свою роль и произвести должное впечатление на зрителей, если бы он оставался в прежней физической форме. Но знаменитости удалось попрощаться с лишним весом и приблизиться к образу легендарного спортсмена.

Впрочем, сам бы он точно не справился с этой довольно сложной задачей, а потому без вмешательства специалистов не обошлось.