Поразитесь, почему главный «мерзавец» СССР пытался уйти из жизни и кто его спас

Лев Перфилов прославился как актер, перевоплощающийся в отрицательных персонажей. Благодаря своему таланту во многих картинах он появлялся в образах предателей, воров и преступников, из-за чего пресса окрестила его самым убедительным мерзавцем советского экрана. Зрители неизменно оставались в восторге от новых проектов артиста, однако никто не подозревал, что расставание с супругой едва не стоило ему жизни.

Дело в том, что в 80-х Перфилов расстался со своей второй женой Валентиной, вместе с которой воспитывал троих сыновей. Развод оказался ударом для знаменитости, и он начал злоупотреблять алкоголем, чтобы справиться с переживаниями. Однако любовь к спиртному не помогала, и однажды артист решил свести счеты с жизнью.

В тот день актер поднялся на мост: он рассчитывал спрыгнуть с него и утонуть. Однако, стоя на краю, он вдруг услышал голос, хотя рядом с ним никого не было. Голос требовал Перфилова успокоиться и не обрывать свою жизнь.

«Подожди, остановись!» — услышал артист.

Звезда «Бумбараша» прислушался и отложил прыжок. Вместо этого он отправился на почту, где собирался позвонить своей матери. И именно в отделении он столкнулся с телефонисткой, в которую мгновенно влюбился. Актер сразу же познакомился с девушкой, которая со временем стала его женой и прожила с ним до конца его жизни. Как позднее неоднократно признавался артист, именно судьба свела его вместе с супругой и уберегла от смерти.