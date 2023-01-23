Поразительное сходство: на кого похожи сыновья Ивана Будько из «Сватов» (видео)

Телехит «Сваты» закрепил славу актера Федора Добронравова и сделал его одним из любимых народных артистов. У него двое сыновей, которые повторили успех своего отца. Они унаследовали не только его актерский талант, но и узнаваемую внешность — все похожи друг на друга как три капли воды.

Старший, 39-летний Виктор, известен по роли курьера Феди из хита нулевых «Не родись красивой». Также он снимался в сериале «Оттепель», военной драме «Т-34» и в других ярких проектах. В общей сложности его фильмография содержит более 70 картин. Еще Виктор Добронравов играет в группе «Ковер-Квартет». У него подрастают две дочери.

Младший сын Иван начал сниматься еще с детства. Он сыграл в душещипательной драме Звягинцева «Возвращение» и моментально прославился. Позднее он появился в сериалах «Кадетство», «Сваты 4», а также в картинах «Гагарин. Первый в космосе» и «Короткое замыкание». У Ивана есть дочь по имени Вероника.

Семейство время от времени выкладывает совместные душевные снимки и ролики. На них отчетливо видно, что все трое — копии друг друга. Причем с возрастом это сходство становится все отчетливее.