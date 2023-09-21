Поразительное сходство: этот мужчина уверен, что является сыном Золотухина (фото)

Валерий Золотухин пополнил список знаменитых артистов, у которых нашлись внебрачные дети. Несколько лет назад на телевидении появился Владимир из Воронежа. Он не только носит фамилию звезды, но и похож на него как две капли воды.

Мужчина сразу заявил, что не претендует на наследство знаменитости, а всего лишь хочет знать правду о своих корнях. Он рассказал, что, когда был маленьким, актер приезжал к нему, привозил подарки. Но верилось в эту историю с трудом.

Предполагаемый сын Валерия Сергеевича — человек глубоко несчастный. У него нет работы и крыши над головой — скитается по приютам. Успел побывать в тюрьме. Имеет дочь и внуков, но отношения с ними оставляют желать лучшего.

Чтобы расставить все точки над «i», была проведена экспертиза. Несмотря на поразительное сходство, ДНК-тест показал, что родства между героем шоу «Андрей Малахов. Прямой эфир» и Золотухиным нет.