Поразительное сходство: ахнете, увидев «Дарью Мороз» из 80-х

У актрисы Дарьи Мороз неожиданно нашелся двойник. Правда, эта артистка, которой сегодня 72 года, давно завершила свою карьеру и покинула голубые экраны.

Речь идет о Наталье Беспаловой, засветившейся в таких популярных картинах, как «Жили три холостяка» и «За час до рассвета». В 80-е годы она была одной из самых ярких актрис отечественного кинематографа, но потом все изменилось. В Сети ходят самые разные слухи о том, что именно вынудило знаменитость уйти в тень. Сама звезда однажды призналась, что сделала это, поскольку решила посвятить себя семье и воспитанию дочери.

Сегодня о Беспаловой говорят крайне редко, при этом уделяя особенное внимание ее сходству с бывшей женой режиссера Константина Богомолова. «Я одна заметила поразительное сходство Дарьи Мороз с Натальей Беспаловой? Сейчас пересмотрела „Жили три холостяка“ и не могла отогнать от себя мысль, что актрисы невозможно похожи», — гласит один из комментариев в Сети.