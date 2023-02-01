Поразительно точный тест: как долго протянут ваши отношения?

“Любовь длится три года”, - гласит известное высказывание, основанное на расчетах ученых. Согласно биологическим законам, романтические чувства - не что иное как химический процесс. Влечение к партнеру обусловлено повышением в организме тестостерона, эстрогена, дофамина, серотонина и норадреналина. Вот только всплеск этих гормонов не слишком продолжителен - максимум три года. На протяжении этого времени мы, ослепленные страстью, не замечаем недостатков избранника и эмоционально зависим от него. Угасание бурных чувств - процесс неотвратимый. Какими бы прекрасными ни были эти всепоглощающие эмоции, они очень энергозатратны для человеческого организма. Пребывать в таком состоянии постоянно попросту невозможно - ресурсы быстро иссякнут. Но дело в том, что одной лишь химии мало. Срок отношений во многом зависит еще от предыдущего опыта партнеров, их личных качеств и способности понимать и принимать друг друга. Одним словом, любовь и ее продолжительность зависят от многих факторов.

Сколько времени отведено вам с партнером? Быть может, вы вместе встретите старость или же расстанетесь через месяц? Попробуйте заглянуть в будущее, ответив на вопросы нашего теста.