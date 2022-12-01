Поразительно хороша для 47 лет! Вдова Турчинского оголилась и произвела фурор

В 2009 году Владимир Турчинский скоропостижно умер буквально на руках у своей жены. Для Ирины уход любимого человека стал большим ударом. Она с трудом взяла себя в руки, чтобы оказать поддержку их 10-летней дочке. Целеустремленная вдова решила приложить все усилия к тому, чтобы не очернить репутацию Турчинского скандалами, а, напротив, сделать его фамилию еще более известной.

Сейчас 47-летняя Ирина — один из самых известных фитнес-тренеров страны. Она много раз появлялась на телешоу, например, «Форт Боярд» и «Большие гонки», руководила командой худеющих участников в передаче «Взвешенные люди». Женщина отлично выглядит и не стесняется демонстрировать фигуру в соцсетях. От фото Ирины в купальнике комментаторы остались в восторге.

«Ирина, Вы прекрасны», «Какая милая», «Шикарная богиня», «Выглядите лет на 30!» — отметили ее подписчики.

Свою личную жизнь после смерти мужа Турчинская держит в секрете. Ранее она заявила, что выходить замуж больше не намерена.